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Vatan saffı

Vatan saffı
Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki 2 No'lu Suriyeli , müşterek harekat merkezine dönüştürüldü. Üssün, polis ve askeri özel birlikler, komando ile güvenlik korucuları tarafından müşterek olarak kullanılacağı belirtildi. Burada her daim hazır bekletilecek birliklerin, ihtiyaç durumunda sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapacağı öğrenildi. Dün merkezde toplanan birlikler aynı anda saf tutup Cuma namazını eda etti.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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