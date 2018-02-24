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Taksi ücreti çalıntı laptop

Taksi ücreti çalıntı laptop
Adana'da Murat K. (26), Ayhan Ö. (19), Abdurrazak K. (25) ve Bahar A. (28), Ahmet Ö.'ye ait taksiye binip, soygun turu gerçekleştirdi. Araçtan inen zanlılar, önce inşaat malzemesi satan bir firmayı, ardından da tekel bayisini soyduktan sonra kendilerini bekleyen taksiye bindi. Hırsızlar, gece boyu dolaştırdıkları taksinin sürücüsüne ücreti, çaldıkları laptop ve içkilerle ödedi. Polis, güvenlik kemaralarından taksiyle kaçan şüphelileri belirledi. Hırsızlar yakalanırken, dizüstü bilgisayarı eve götüren taksici ise ifadesi alınarak salıverildi.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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