Taksi ücreti çalıntı laptop

Adana'da Murat K. (26), Ayhan Ö. (19), Abdurrazak K. (25) ve Bahar A. (28), Ahmet Ö.'ye ait taksiye binip, soygun turu gerçekleştirdi. Araçtan inen zanlılar, önce inşaat malzemesi satan bir firmayı, ardından da tekel bayisini soyduktan sonra kendilerini bekleyen taksiye bindi. Hırsızlar, gece boyu dolaştırdıkları taksinin sürücüsüne ücreti, çaldıkları laptop ve içkilerle ödedi. Polis, güvenlikkemaralarından taksiyle kaçanşüphelileri belirledi. Hırsızlar yakalanırken, dizüstü bilgisayarı eve götüren taksici ise ifadesi alınarak salıverildi.
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