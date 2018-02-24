Bu yaz sıcak geçecek
Bu yaz hem terör örgütü hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Menbiç’i, ardından Fırat’ın doğusunun tamamını güvenli hale getirene kadar yolumuza devam edeceğiz
Daha hızlı ilerleyecek: Bölgedeki hakim tepeler büyük ölçüde teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Derdimiz, ülkemizde bulunan o bölgelerin 3.5 milyon insanını evlerine döndürmek...
Yeni strateji: Bu mücadelede kar, boran, fırtına demeden askerimiz yoluna devam ediyor. Afrin şehir merkezini bir an önce kuşatıp teröristlerin dışarıyla temasını kestikten sonra yeni bir stratejiyle harekatı sürdüreceğiz.
Pentagon sözcüsüne: be vicdansız: Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz ülkelerin sergilediği riyakarlıktır. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, Afrin'de sivillerin öldüğünü söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız! Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun. Teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan haberler yayıyorsunuz.
Sivil ayrımı yapmasak Afrin çoktan bitmişti: Bugüne kadar tek bir sivilin dahi zarar görmemesine dikkat eden bizim ordumuz. Biz sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan zaten Afrin bitmişti.
YALAN ÇARKI: PKK'nın ismini değiştirip kılıktan kılığa soktular. Üstelik bir yetkililerinin söylediğini öteki yalanlıyor. Bir kurumlarının raporu diğerinin iddialarını boşa çıkartıyor. Tam bir yalan çarkına dönüyorlar.
BU YAZ SICAK GEÇECEK: Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Menbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz.
BU YOLA BAŞ KOYDUK: İdlib ortada, Halep ortada. Rejim, kendi topraklarını kurtarmanın gayreti içinde değil. Ülkesinden kaçmış olanlara imkan hazırlamanın gayreti içinde değil. Ama biz bu yola baş koyduk. Varsa başını bu yolda feda etmeye hazır olanlar 'işte meydan' diyoruz.
Etiketler: Ak Parti Genel Merkezi , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Doğu Guta , Halep , Pentagon , Recep Tayyip Erdoğan
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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