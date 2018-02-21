Çocuklara cinsel taciz ve tecavüze karşı en sert tedbirler alınıyor... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin, "çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak yapılan çalışmalar" konusundaki sorusu üzerine, bu sorunun çözümüne ilişkin birçok başlığın bulunduğunu söyledi. Gül, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulunda da ele alındığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında ilgili bakanların arasında bulunduğu bir komisyonun kurulduğunu aktaran Gül, "Yapılması gerekenleri masaya yatırıp değerlendireceğiz. Özgecan Aslan cinayetinin ardından, TCK'ya yönelik çalışmalar yapıldı. Hangi adımların atılacağı konusunu titizlikle ele alıyoruz. Adalet Bakanlığınca, çıkarılan Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi Hakkında Yönetmelik'in yürütmesi, Danıştay tarafından 'yok edilme' ibaresinden dolayı durduruldu. Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var" dedi.
SONLANDIRMA Kimyasal hadım, dünyada çok tartışılan bir yöntem olsa da en geçerli yöntem olarak kabul ediliyor. Bu yöntem, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan bir kişinin cinsel faaliyetini sonlandırmak için kullanılıyor. Maruz kalan kişinin cinsel isteği verilen ilaçlarla birlikte sıfırlanıyor.
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