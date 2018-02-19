Şantaja bakın

İşadamı Ragıp Akın, 2 genç kızla otel odasına gitti. Ardından gizlice çekilen özel görüntüleriyle tehdit edildi. Şantajcıların istediği 5 milyon doları vermedi. Skandal yargıya intikal etti. Sanıklara 3 yıl 10’ar ay hapis cezası kesildi
AKIN Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Akın (68), "masajlı tuzağı" mahkemeye taşıdı. Şantajcılar, hapislecezalandırıldı. Skandal, geçen yaz yaşandı. İşadamı Akın, Buket G. aracılığıyla SibelG. (22) ile kardeşi NasiyeG. (19) ile tanıştı. İşadamı, zaman zaman Adapazarı'nda yaşayan Sevgi G.'ye ve kardeşine farklı zamanlarda para yolladı. Geçen yaz NasiyeG. ve onun arkadaşı Sevgi Y. ile birlikte İstanbul'daki bir otelde buluşup yemek yiyen işadamının, fena halde başı yandı! Yaşlı adam, kendisine masaj yapmayı öneren 2 genç kızla birlikte otel odasına çıktı. Nasiye G., arkadaşınınünlü işadamıyla uygunsuzgörüntülerini gizlicekameraya aldı. İşadamı ise videoya çekildiğini anlamadı. Yaşananların ardından işadamının cep telefonuna uygunsuz görüntüleri mesaj olarak yollandı.
AKIN Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Akın
ŞİRKETİ BASTILAR Buket G. ve suç ortakları, "5 milyon dolar vermezsenözel görüntülerini sosyalmedyada yayınlarız" diye şantaj yaptı. Yaşlı adam ise tehditlere aldırmadı. İlerleyen günlerde işadamının Zeytinburnu'ndaki şirketine giden Murat A. ve FatihS., işadamından 5 milyondolar isteyerek, görüntülerihatırlattı! Akın, tehditlerin ardı arkası kesilmeyince soluğu savcılıkta aldı. BuketG., Sibel G., Naziye G.,Sevgi Y., Murat A. ve FatihS. hakkında iddianame hazırlandı.
CEZA ERTELENDİ İddianamede, 6 şüphelininfikir birliği içerisindeişadamını otelde gizlikameraya çektikleri, bugörüntüleri yayınlamaklatehdit ettikleri ve özelhayatın gizliliğini ihlalettikleri vurgulandı. İddianamede, şüphelilerden Buket G.'nin işadamına sürekli bayan ayarladığı da vurgulandı. Şüpheliler Murat G.Fatih S., Nasiye G., SibelG., Buket G. ve Sevgi Y.geçtiğimiz günlerde ağırceza mahkemesinde hakimkarşısına çıktı. Sanıklar,özel hayatın gizliliğini ihlalve şantaj suçundan 3 yıl10'ar ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezanın beş yıl süreyle ertelenmesi yönünde karar aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.