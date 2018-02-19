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Şantaja bakın

İşadamı , 2 la otel odasına gitti. Ardından gizlice çekilen özel görüntüleriyle tehdit edildi. Şantajcıların istediği 5 milyon doları vermedi. Skandal yargıya intikal etti. Sanıklara 3 yıl 10’ar ay hapis cezası kesildi

Şantaja bakın
AKIN Başkanı Ragıp Akın (68), "masajlı tuzağı" mahkemeye taşıdı. Şantajcılar, hapisle cezalandırıldı. Skandal, geçen yaz yaşandı. İşadamı Akın, Buket G. aracılığıyla Sibel G. (22) ile kardeşi Nasiye G. (19) ile tanıştı. İşadamı, zaman zaman Adapazarı'nda yaşayan Sevgi G.'ye ve kardeşine farklı zamanlarda para yolladı. Geçen yaz Nasiye G. ve onun arkadaşı Sevgi Y. ile birlikte 'daki bir otelde buluşup yemek yiyen işadamının, fena halde başı yandı! Yaşlı adam, kendisine masaj yapmayı öneren 2 la birlikte otel odasına çıktı. Nasiye G., arkadaşının ünlü işadamıyla uygunsuz görüntülerini gizlice kameraya aldı. İşadamı ise videoya çekildiğini anlamadı. Yaşananların ardından işadamının cep telefonuna uygunsuz görüntüleri mesaj olarak yollandı.


AKIN Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Akın


ŞİRKETİ BASTILAR
Buket G. ve suç ortakları, "5 milyon dolar vermezsen özel görüntülerini sosyal medyada yayınlarız" diye şantaj yaptı. Yaşlı adam ise tehditlere aldırmadı. İlerleyen günlerde işadamının Zeytinburnu'ndaki şirketine giden Murat A. ve Fatih S., işadamından 5 milyon dolar isteyerek, görüntüleri hatırlattı! Akın, tehditlerin ardı arkası kesilmeyince soluğu savcılıkta aldı. Buket G., Sibel G., Naziye G., Sevgi Y., Murat A. ve Fatih S. hakkında iddianame hazırlandı.



CEZA ERTELENDİ
İddianamede, 6 şüphelinin fikir birliği içerisinde işadamını otelde gizli kameraya çektikleri, bu görüntüleri yayınlamakla tehdit ettikleri ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri vurgulandı. İddianamede, şüphelilerden Buket G.'nin işadamına sürekli bayan ayarladığı da vurgulandı. Şüpheliler Murat G. Fatih S., Nasiye G., Sibel G., Buket G. ve Sevgi Y. geçtiğimiz günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanıklar, özel hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj suçundan 3 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezanın beş yıl süreyle ertelenmesi yönünde karar aldı.

Dilek YAMAN
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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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