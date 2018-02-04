Şehit babaları El Bab’da

Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında 21 Aralık 2016'da DEAŞ'ın intihar saldırısında 16 asker şehit oldu. Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak da o şehitlerden ikisiydi. İki bordo bereli askerin babaları Süleyman Sırrı Yavaş ileYaşar Altıparmak, El Bab'agiderek oğullarının şehitdüştüğü noktayı ziyaretettiler. İki baba o noktada duygulu anlar yaşadı. Oğullarına ve şehit olan arkadaşlarına dua okudular. Şehit olan bordo bereli askerlerden Furkan Yavaş'ın babası Süleyman Sırrı Yavaş, El Bab'da oğlunun adının verildiği caddede yer alan tabelanın tozunu mendili ile sildi.
Şehit Furkan Yavaş (sağda) ve şehit Okan Altıparmak yıllarca sırt sırta verip terörle mücadele etti.
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