Kanımız dondu!

Lösemi hastasına kan veren Yüksel Duman, mesaisine 1.5 saat gecikti. Patronu ‘Önce iş sonra sağlık’ deyip işine son verdi. İşsiz kalan gença dam ise “Yılımın dolmasına 5 gün kala işten atmaları çok enteresan pişman değilim” dedi...
Hasta bir yavrumuza kan veren otel çalışanının işine son verildi. Vicdanları yaralayan olay Antalya'da meydana geldi. 27 yaşındaki Yüksel Duman, 10 gün önce birkaç kez kan bağışında bulunduğu iki yaşındaki lösemi hastası çocuğa yine kan verdi. Ancak bu işlem sırasında fenalaşınca 1 saat acil serviste dinlendi. 16.00'daki mesaisine 1.5 saat gecikti. Gece de mesaiye kalıp, çalışamadığı zamanı telafi etti. Ertesi gün ise patronu otele gelmesini istedi. İddiaya göre 1 yıllık çalışma süresinin dolmasına 5 gün kala, 'düşük performans' bahanesiyle iş akdine son verildi. İşten haksız yere çıkarıldığını ileri süren Yüksel Duman, "2 yaşında lösemi tedavisi gören bir çocuğa 4 gün arayla iki kez kan verdim. Ailesi destek istedi, ben de kıramadım. Son gittiğimde kan verdikten sonra bayıldım. Acilde bir saate yakın kaldım. 16.00'da başlamam gereken mesaime 17.30 gibi başladım. Ama geç kaldım diye teknik müdür fırça attı. 'Önce iş, sonra sağlık' dedi. Mesaimi fazlasıyla bitirdim. Sabah arkadaşlarım aradı, 'Çıkışın verilecekmiş otele gel' dedi. Otele gittim insan kaynaklarının verdiği çıkışımda, 'Düşük performans' yazıyordu. Böyle bir şey asla olamazdı. Otelde gece gündüz 4-5 kişilik ekiptik. Eğer düşük performanssa bunu birkaç ay içinde söylenmesi gerekirdi. Yılımın dolmasına 5 gün kalabunu yapmaları çokenteresan" dedi.
DAVA AÇACAK...
Kan verdiği için işini kaybettiğini ama 'Tekrar o çocuğun kana ihtiyacı olsa yine veririm' diyen Duman, "Pişman değilim. Kalbimden yüzde 5 oranında engellisağlık kurulu raporum var. Zaten zor iş buluyordum. Sezon açılıyor, birkaç yere iş başvurusu yapacağım. Geçindirmem gereken bir ailem ve ödemem gereken ev kredi borcum var. Otel hakkında hukuki işlem başlatmayı düşünüyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.