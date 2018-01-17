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Kadın bıçağı

Sinem A., 2 arkadaşıyla birlikte içki içti. Daha sonra kendisine küfür eden Uğur Gümüş’ü bıçaklayarak katletti...

Kadın bıçağı
Beykoz'da küfür yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Korkunç olay, önceki gece meydana geldi. Sinem A. (24), arkadaşları Uğur Gümüş (30) ve Süleyman Bostan (57) ile bir evde bir araya geldi. Birlikte alkol almaya başlayan 3 kişi, sabaha kadar içki içmeye devam etti. İddialara göre, Uğur Gümüş, Sinem A.'ya küfür edince ortam gerildi. Çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

BOSTAN'I AĞIR YARALADI
Sinem A., eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş'e, daha sonra da Süleyman Bostan'a sapladı. Mahalle sakinleri evden gelen gürültü üzerine polisi aradı. Ağır yaralı halde bulunan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırılırken Sinem A. gözaltına alındı. Gümüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan Sinem A., emniyette sorguya alındı. Katil zanlısının, "Bir arkadaşımın evinde sohbet halindeydik. Uğur benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Ben kabul etmeyince küfür ve hakaret etmeye başladı. Ben de öfkelendim ve sonrasında bu olay yaşandı" dediği ortaya çıktı.


Yunus Emre KAVAK
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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