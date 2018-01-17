Kadın bıçağı

İstanbul Beykoz'da küfür yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Korkunç olay, önceki gece meydana geldi. Sinem A. (24), arkadaşları Uğur Gümüş (30) ve SüleymanBostan (57) ile bir evde bir araya geldi. Birlikte alkol almaya başlayan 3 kişi, sabaha kadar içki içmeye devam etti. İddialara göre, Uğur Gümüş, Sinem A.'ya küfür edince ortam gerildi. Çıkan tartışma kısa sürede şiddetlendi.
BOSTAN'I AĞIR YARALADI
Sinem A., eline geçirdiği bıçağı önce Uğur Gümüş'e, daha sonra da Süleyman Bostan'a sapladı. Mahalle sakinleri evden gelen gürültü üzerine polisi aradı. Ağır yaralı halde bulunan Gümüş ve Bostan hastaneye kaldırılırken Sinem A. gözaltına alındı. Gümüş, hastanedeyapılan tüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan Sinem A., emniyette sorguya alındı. Katil zanlısının, "Bir arkadaşımın evinde sohbet halindeydik. Uğur benimlesevgili olmakistediğini söyledi. Ben kabul etmeyince küfür ve hakaret etmeye başladı. Bende öfkelendim vesonrasında buolay yaşandı" dediği ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.