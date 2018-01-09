Mutlu cani KONYA Ereğli'de 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın 3'üncü katında oturan Cem Küççüktürk'ün (48) komşuları, binanın yıkılıp 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve ErhanKabak ile anlaştı. Binadaki evler boşaltılıp yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk ise evini boşaltmadı. Binayı boşaltmadığı için komşularından baskı gördüğünü iddia eden Küççüktürk, komşularının 6Ocak'ta müteahhitlerle toplantıyapacağını öğrenince 15 günönceden cinayet planı yaptı.
'ANNEMİN AYAĞINI ÖPTÜM'
Kendisine kaleşnikof yerine 3pompalı tüfek veren arkadaşı SavaşKaynak'ı öldüren Küççüktürk, dahasonra komşularıyla toplantıhalinde olan müteahhitlerinbürosunu pompalı tüfeklebastı. Komşuları İbrahimGök (80) ile Şaban Kurtsal(57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal'ı(65) öldürdü, müteahhitler ise olayyerinden kaçtı. Olayın ardındangüvenlik güçlerine teslim olanCem Küççüktürk, dün çıkarıldığımahkemece tutuklandı. Katliam yapancaninin ifadelerine ulaşıldı. Zanlının"Olaydan önce annemin elini öpüp,ayaklarına kapandım. Hiç pişmandeğilim. Çok mutlu oldum. Rahatladım.Tek pişmanlığım, müteahhitleriöldüremedim. Onları öldürmediğimiçin pişmanım" dediği ortaya çıktı.
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