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cani

3’ü komşusu 4 kişiyi katleden Cem Küççüktürk’ün ifadeleri tüyler ürpertti: Çok oldum. Rahatladım. Müteahhitleri öldüremediğim için pişmanım

Mutlu cani
Mutlu cani KONYA Ereğli'de 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın 3'üncü katında oturan Cem Küççüktürk'ün (48) komşuları, binanın yıkılıp 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen ve Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki evler boşaltılıp yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk ise evini boşaltmadı. Binayı boşaltmadığı için komşularından baskı gördüğünü iddia eden Küççüktürk, komşularının 6 Ocak'ta müteahhitlerle toplantı yapacağını öğrenince 15 gün önceden cinayet planı yaptı.

'ANNEMİN AYAĞINI ÖPTÜM'
Kendisine kaleşnikof yerine 3 pompalı tüfek veren arkadaşı Savaş Kaynak'ı öldüren Küççüktürk, daha sonra komşularıyla toplantı halinde olan müteahhitlerin bürosunu pompalı tüfekle bastı. Komşuları İbrahim Gök (80) ile Şaban Kurtsal (57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal'ı (65) öldürdü, müteahhitler ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olan Cem Küççüktürk, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katliam yapan caninin ifadelerine ulaşıldı. Zanlının "Olaydan önce annemin elini öpüp, ayaklarına kapandım. Hiç pişman değilim. Çok oldum. Rahatladım. Tek pişmanlığım, müteahhitleri öldüremedim. Onları öldürmediğim için pişmanım" dediği ortaya çıktı.
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