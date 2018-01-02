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Merhameti sırtladı

Hemşire , ameliyatına girdiği Nijerli annenin 10 aylık bebeğini operasyon sırasında sırtında taşıdı. O unutulmaz anları ise meslektaşları fotoğrafladı...

Merhameti sırtladı
Türkiye, 'daki fakirliğe duyarsız kalmadı. Bugüne kadar birçok kez bölge için toplanan yardımları, masum insanlara ulaştırdı. Son olarak, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı destekleriyle 9-24 Aralık tarihleri arasında Nijer'e 22. kez yardım götüren Gönüllüler grubu ekibi, binlerce kişiye yardım eli uzattı. Ekipte yer alan ve İstanbul Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşiresi Mülkiye Okyay ise unutulmaz bir fedakarlığa imza attı. Nijer'de doktor bulamadığı için uzun yıllar yağ bezesi ile yaşayan bir annenin ameliyatına girmek için hazırlıklara başladı. Ancak hasta kadın, 10 aylık bebeğini bırakacak kimseyi bulamadı. Bunun üzerine Mülkiye Okyay, minik yavruyu aynı Nijerli kadınlar gibi sırtına bağladı. Ameliyata bu şekilde katıldı. O anlar ise çalışma arkadaşları tarafından fotoğraflandı. Türk hemşire de o kareyi hesabından paylaştı. Başarılı geçen operasyonun ardından da bebeği, annesinin kucağına bıraktı. Fotoğrafların sonradan kendine ulaştığını belirten Okyay "Oldukça zor bir bölgeydi. Günde 14-15 saat çalıştık.Çünkü 780 bin kişiye 2 pratisyen hekim düşüyor. 'ya, Sağlık Bakanlığına, Gönüllülere Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları, yüzleri gülümseten o fotoğrafa için şu yorumları yaptı:

ELİ ÖPÜLESİ İNSAN
Allah razı olsun, duygulanmamak elde elde, ellerinize gücünüze kuvvet, iyilikten ayrılmayalım, çalışkanlığınız ve samimiyetiniz daim olsun.
Gözlerim doldu şu anda o kadar dua ettim ki size. Rabbim sayılarınızı artırsın binler kere razı olsun. Sevgiler.
Allah yardımcınız olsun inşallah.
Maşallah abla, eli öpülesi insansın
Harikasın canım kardeşim. Seni çok seviyoruz cansın sen...


Hemşire , hastasının bebeğine evladı gibi baktı. Minik yavruyu ameliyat sırasında sırtında taşıdı.


Mülkiye Okyay, hayatını hasta insanları iyileştirmeye adadı.
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