'Uf o'lduk!

Yurdum insanı önceki akşam gökyüzüne odaklandı. Bulutların arasından süzülen ilginç ışık hüzmesi, büyük merak uyandırdı. İstanbul’la beraber aynı anda 15 ilde görülen görüntüler kafaları karıştırdı. Sosyal medyada yorumlar patladı: “Ufo da bizi görecek mi?”
Uzayın gizemi, yurdum insanını gerdi. Türkiye semalarında görülen ışık hüzmesi gündemi hareketlendirdi. İlk görüntü İstanbul'da yaşayan Semih Kurt adlı vatandaştan geldi. Tuzla'da yaşayan Kurt, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde bir ışık hüzmesi gördü. Söz konusu görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekti. Ardından sosyal medyada servis etti. Görüntülere göre Sabiha Gökçen'de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak çıplak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Bu görüntülerin ardından sosyal medya "ufo" görüntüleri ile hareketlendi. İstanbul'laberaber aynı anda15 ilde görülengörüntüler dikkatçekti. Trabzon, Elazığ,Kütahya, Ankara,Konya, Hatay, Çorum,Tokat, Diyarbakır,Şırnak, Kocaeli,Nevşehir, Hatay veKütahya'da gökyüzüne kilitlendi. Ankara'da yaşayan bir vatandaş "Bir bulut gibi görünen bu ışık kümesi devasa ışık saçıyordu. Yaklaşık 2 dakika havada kaldı. Daha sonra sanki yere düşüyormuş gibi kaybolmaya başladı. Fakatkaybolurkentoz bulutu gibibir şey çıkarttı.Ama altındakiışık aynı bir topgibi yuvarlaktı" dedi. İşte busözlerden sonrasosyal medyadaufo esprilerininardı arkasıkesilmedi.
Konya
Zonguldak
İŞTE SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Hadi artık ya bir uzaylı ile tanışmadan ölmek istemiyorum.
Ufolular hava alanını kaçırmaya gelmişler.
Amerika uzaylıları yakalayıp DEAŞ'lı yapar.
Ufo falan varsa lütfen teknolojisiyle gelsin. Şu Amerika'yı perişan eylesin.
Ufok at civcivler yesin. Güzel espri dimi ama!
Ufo var da arkadaş biz niye görmüyoruz. Çıkın erkekçe belge foto verin. İnsanlık buna hazır değilmiş. Boş laf.
Evet ben de gördüm. Daha önceden buralara bıraktığı kişileri içine çekiyordu:))))
Elon Musk'ın ülkemize neden geldiği belli oldu :)))
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