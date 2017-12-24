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avcılarına 17 bin lira ceza

Ördek avcılarına 17 bin lira ceza
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, dün Doyran köyünde 2 kişiyi gümede, teyp ve 5 adet canlı mühre ile avlandığını tespit etti. 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 4 bin 458 lira para cezası kesildi. Yenikadın köyünde de yapılan kontrollerde yasak olduğu bilinen gümede, teyp ve 5 adet canlı mühre ile avlandığı tespit edilen bir kişiye, 3 bin 920 TL idari para cezası verilirken, yine aynı köyde teyp ve 5 adet canlı mühre ile avlandığı tespit edilen bir kişiye 4 bin 197 lira idari para cezası kesildi.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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