Bir Lefter hikayesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Türklerin büyük bir bölümü Giresun'un Yağlıdere ilçesi nüfusuna kayıtlı. Peki, genel nüfusu 8 bin civarı olan ilçenin nüfusunun 2 katı kadar vatandaşı ABD'ye nasıl göç etti? Göçün hikayesi nasıl başladı. Mübadele ile Doğu Karadeniz'den de Yunanistan'a göç başlar fakat birkaç aile doğdukları toprakları bırakmaz. Doğduğu toprağı bırakmak istemeyen ailelerden birisi Yağlıdere ilçesi sınırlarında bulunan Gebekilise köyü olan ve mübadele ile Çağlayan köyü isimi alan bölgede yaşamını sürdürür fakat 1930 yılında ailede göç etmek zorunda kalır. Göçe hazırlanan ailede ilk önce evin en büyüğü olan dede sonra anne vefat eder. Baba ise Yunanistan'a gidip bir düzen kurmak ister ve bunun için Yağlıdere'den yaya olarak yola çıkar. Sivas Suşehri'ne kadar yürüyerek gider fakat yolda hastalanınca vefat eder ve orada defnedilir. Aileden geriye kalan iki çocuğa köylü sahip çıkar. Küçük yaşta yetim kalan Lefter ve kız kardeşi yaşları 18'i geçince akrabalarını aramak için köyden ayrılır. Gemiyle İstanbul'a oradan da trenle ilk önce Yunanistan'a oradan da bir süre sonra ise gemiyle Amerika'ya göç ederler. İşte bu göç hikayesi bir ilçenin ABD'ye uzanan yolculuğunu başlatır. Rum Lefter'in İzzet Aydın ile başlattığı göç 2017 yılına gelindiğinde de devam etmekle birlikte ABD'de bulunan Yağlıdereli sayısı ise resmi olan ve olmayanlar birlikte 20 bini buldu.
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