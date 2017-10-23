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Ciğersizler

ile Ergenekon kumpasının hakimleri, önceki gün Edirne’de yakalandı. Hainler “Ciğer yemeye gelmiştik” deyip pis pis sırıttı!

Ciğersizler
FETÖ'cü hainler iyice köşeye sıkıştı. Türkiye'den kaçmak için 'ı kapı yaptı. Onlar arasında davası hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu da vardı. Haklarında 6 mahkemeden yakalama kararı çıkartıldı. İki hain önceki gün Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Kendilerine Pakistan uyruklu iki göçmen kaçakçısının eşlik ettiği anlaşıldı. Hainler dün adliyeye çıkartılırken, gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Emniyete götürüldüğü sırada gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçacaksınz?" sorusuna Kınay, "Ciğer yemeye geldik" deyip pis pis sırıttı. Edirne Adliyesi'nde işlemleri tamamlanan şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu'nun gözaltı süreleri uzatılarak arandıkları şehirlere gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Anti muhalefet Anti muhalefet

Ciğerin hemen arkasından ağırlaştırılmış müebbet gelecek afiyet olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 10:54
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