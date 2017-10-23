Ciğersizler

FETÖ'cü hainler iyice köşeye sıkıştı. Türkiye'den kaçmak için Yunanistan'ı kapı yaptı. Onlar arasında Şike davası hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu da vardı. Haklarında 6 mahkemeden yakalama kararı çıkartıldı. İki hain önceki gün Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Kendilerine Pakistan uyruklu iki göçmen kaçakçısının eşlik ettiği anlaşıldı. Hainler dün adliyeye çıkartılırken, gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Emniyete götürüldüğü sırada gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçacaksınz?" sorusuna Kınay, "Ciğer yemeye geldik" deyip pis pis sırıttı. Edirne Adliyesi'nde işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu'nun gözaltı süreleri uzatılarak arandıkları şehirlere gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.
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Ciğerin hemen arkasından ağırlaştırılmış müebbet gelecek afiyet olsun
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