Şantaj-işkence-cinayet

Gaziantep'te ilk evliliğinden 3 çocuğu olan işadamı Cuma Pancar (38), birlikte yaşadığı Arzu Gültekin (31) ile önceki gün bir kafeteryada yemek yedi. 2 çocuk annesi, ayrılmak istediğini söyledi. Öfkelenen işadamı, genç kadını zorla otomobile bindirdi. Tabancayla Gültekin'i katletti. Cesetle 5 saat tur atan Pancar, polis tarafından kelepçelendi. Zanlının, sevgilisi için 3 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Gültekin'in annesi Yıldız Gültekin ise cinayetin bağırarak geldiğini gözler önüne serdi: "O adam, kızımı 'Bekarım' diye kandırdı. Kızımı istedi. İmam nikahı yapmışlar. Evliliklerinin ilk gününden itibaren kızım şiddetve işkence gördü. Ayrılmak isteyen kızımı çıplak fotoğraflarıyla tehdit etti. Kızımın çalıştığı yeri kurşunlattı, 3 ay uzaklaştırmaaldı. 3 aylık uzaklaştırma kararının bittiği gün kızımı bu hale getirdi."
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