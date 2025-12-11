PODCAST CANLI YAYIN

Üç büyüklere kötü haber! O yıldızlar Afrika Kupası'nda

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadroyu duyurdu. Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor’un santrforu Paul Onuachu ve Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Nijerya’nın turnuva kadrosuna dahil edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor'un dev golcüsü Paul Onuachu ve Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı.

Açıklanan liste şu şekilde;

KALECİLER

Stanley Nwabali, Francis Uzoho, Amas Obasogie

SAVUNMA

Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bruno Onyemaechi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, Ryan Alebiosu

ORTA SAHA

Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Fisayo Dele-Bashiru, Muhammed Usman, Alex Iwobi, Ebenezer Akinsanmiri, Raphael Onyedika, Tochukwu Nnadi

FORVETLER

Ademola Lookman, Victor Osimhen, Akor Adams, Samuel Chukwueze, Cyriel Dessers, Salim Fago, Moses Simon, Chidera Ejuke, Paul Onuachu

