Üç büyüklere kötü haber! O yıldızlar Afrika Kupası'nda
Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek kadroyu duyurdu. Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor’un santrforu Paul Onuachu ve Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Nijerya’nın turnuva kadrosuna dahil edildi.
Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Trabzonspor'un dev golcüsü Paul Onuachu ve Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosunda yer aldı.
Açıklanan liste şu şekilde;
KALECİLER
Stanley Nwabali, Francis Uzoho, Amas Obasogie
SAVUNMA
Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Bruno Onyemaechi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Bright Osayi-Samuel, Ryan Alebiosu
ORTA SAHA
Wilfred Ndidi, Frank Onyeka, Fisayo Dele-Bashiru, Muhammed Usman, Alex Iwobi, Ebenezer Akinsanmiri, Raphael Onyedika, Tochukwu Nnadi
FORVETLER
Ademola Lookman, Victor Osimhen, Akor Adams, Samuel Chukwueze, Cyriel Dessers, Salim Fago, Moses Simon, Chidera Ejuke, Paul Onuachu