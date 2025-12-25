Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth'u o isim getirecek!
Fenerbahçe’de transfer gündeminin en sıcak başlıklarından biri olan Alexander Sörloth için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarların büyük heyecanla beklediği Norveçli yıldızın transferinde süreci tıkayan en önemli detay bonservis bedeli olurken, bu sorunu çözecek kilit isim de netleşti.
Alexander Sörloth'un formasını giydiği Atletico Madrid, Norveçli golcü için 35 milyon euro'nun altına inmeye sıcak bakmıyor. Bu durum, ara transfer döneminde bütçesini dengeli kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin süreci temkinli yürütmesine neden oluyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transferde kararlılığını sürdürüyor.
KİLİT İSİM: YOUSSEF EN-NESYRI
Sörloth transferinde kilidi açması beklenen isim ise Youssef En-Nesyri oldu. Bu sezon sergilediği performans nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Faslı santrforun, yaşadığı sürecin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Oyuncunun yakın çevresi de bu durumu doğrularken, Suudi Arabistan kulüplerinin yeniden devreye girdiği belirtiliyor.
FENERBAHÇE'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Fenerbahçe yönetimi, En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, 30-35 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bu transferi sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor. Kasaya girmesi beklenen bu rakamın, Sörloth transferinde belirleyici rol oynayacağı vurgulanıyor.
PAZARLIKTA VİTES ARTACAK
En-Nesyri cephesinde yaşanacak olumlu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin, Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile yürütülen pazarlıklarda vites artırması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli golcüyü kadrosuna katarak sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında güçlü bir hamle yapmayı hedefliyor.