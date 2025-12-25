Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth'u o isim getirecek!

Alexander Sörloth'un formasını giydiği Atletico Madrid, Norveçli golcü için 35 milyon euro'nun altına inmeye sıcak bakmıyor. Bu durum, ara transfer döneminde bütçesini dengeli kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin süreci temkinli yürütmesine neden oluyor. Ancak sarı-lacivertli yönetim, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transferde kararlılığını sürdürüyor.

Alexander Sörloth (REUTERS) KİLİT İSİM: YOUSSEF EN-NESYRI Sörloth transferinde kilidi açması beklenen isim ise Youssef En-Nesyri oldu. Bu sezon sergilediği performans nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Faslı santrforun, yaşadığı sürecin ardından takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Oyuncunun yakın çevresi de bu durumu doğrularken, Suudi Arabistan kulüplerinin yeniden devreye girdiği belirtiliyor.