Jayden Oosterwolde'ye İngilizler talip!
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken savunma hattını yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde için Avrupa’dan ciddi ilgi olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, tecrübeli savunmacı Jayden Oosterwolde'nin Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği öne sürüldü. İngiliz kulüpleri, 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.
OCAK AYINDA TEKLİF GELEBİLİR
Premier Lig temsilcilerinin, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmayı planladığı belirtiliyor. Hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilmesi, Oosterwolde'yi Avrupa piyasasında cazip hale getiriyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi karşılaşmada süre aldı. Hollandalı savunmacı, bu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı. Fizik gücü ve çok yönlülüğüyle teknik heyetin önemli isimlerinden biri konumunda bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR SÜRÜYOR
Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE'YE 6 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Twente altyapısından yetişen Jayden Oosterwolde, ardından Parma'ya transfer olmuştu. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun devre arasında Hollandalı oyuncu için Parma'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
PARMA'YA SATIŞTAN PAY MADDESİ VAR
Fenerbahçe ile Parma arasında yapılan sözleşmede özel bir madde de bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin 7 milyon euro ve üzeri bir bedelle satılması halinde, elde edilecek kârın yüzde 30'u Parma'ya ödenecek.
KUPAYLA TAÇLANAN İLK SEZON
Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla bir kez kupa sevinci yaşadı. Hollandalı savunmacı, 2022-2023 sezonunda kazanılan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda sarı-lacivertli kadroda yer aldı.
Fenerbahçe yönetiminin, Premier Lig'den gelebilecek olası teklifleri sezon planlaması ve ekonomik şartlar doğrultusunda değerlendirmesi bekleniyor.