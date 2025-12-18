Jayden Oosterwolde'ye İngilizler talip!

Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Jayden Oosterwolde (AA)

PARMA'YA SATIŞTAN PAY MADDESİ VAR

Fenerbahçe ile Parma arasında yapılan sözleşmede özel bir madde de bulunuyor. Jayden Oosterwolde'nin 7 milyon euro ve üzeri bir bedelle satılması halinde, elde edilecek kârın yüzde 30'u Parma'ya ödenecek.