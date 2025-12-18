Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, 17. haftada İkas Eyüpspor ile oynayacağı deplasman mücadelesine moralli bir şekilde hazırlanıyor.