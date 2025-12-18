Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertli camiayı sevindiren Çağlar Söyüncü gelişmesi yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde 2. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertliler, 17. haftada İkas Eyüpspor ile oynayacağı deplasman mücadelesine moralli bir şekilde hazırlanıyor.
EYÜPSPOR MAÇI ÖNCESİ MÜJDELİ HABER
Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de yüzleri güldüren haber savunma hattından geldi. Sakatlığını atlatan milli stoper Çağlar Söyüncü, bireysel saha çalışmalarına başladı. Deneyimli futbolcunun yeniden takıma katılma süreci yakından takip ediliyor.
TEDESCO'DAN YAKIN TAKİP
Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sağlık ekibi tarafından dikkatle izleniyor. Oyuncunun Eyüpspor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği, yapılacak antrenmanlardaki durumuna göre netlik kazanacak.