Anderson Talisca Fenerbahçe tarihine geçti
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’te Brann Stadı’nda Brann ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, mücadelede Anderson Talisca’nın etkileyici performansıyla öne çıktı. Brezilyalı yıldız ilk defa bir Avrupa Ligi maçının ilk yarısında iki gol atan ilk futbolcu oldu.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Oosterwolde ön direkte topu aşırdı. Ceza sahasında boşta kalan meşin yuvarlağı iyi takip eden Talisca, topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı.
Yalnızca sekiz dakika sonra sol kanattan gelişen atakta Brown topla birlikte ilerledi ve penaltı noktasına etkili bir orta yaptı. Savunmanın müdahale edemediği pozisyonda Talisca bir kez daha sahneye çıkarak topu filelerle buluşturdu. Bu golle fark 3'e yükseldi.
TALISCA AVRUPA TARİHİNE İMZASINI ATTI
Benzersiz performansını istatistiklere de yansıtan Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynanan bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında iki gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti. Bu başarı, Brezilyalı yıldızın Avrupa arenasındaki etkisini bir kez daha gösterdi.