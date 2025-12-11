Fenerbahçe'ye kötü haber! Youssef En-Nesyri Afrika Kupası'na gidiyor
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan Fas Milli Takımı, turnuvaya katılacak kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Walid Regragui tarafından açıklanan listede Fenerbahçe’nin forveti Youssef En-Nesyri de yer aldı.
Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri, golcü hattında milli takımın önemli kozlarından biri olacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerin sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat da Fas'ın kadrosuna davet edildi.
KADROYA DAVET EDİLEN İSİMLER
Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane)
Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Romain Saiss (Al Sadd), Nayef Aguerd (O. Marseille), Noussair Mazraoui (Manchester United)
Orta Saha: Sofyan Amrabat (Real Betis), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)
Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
FAS'IN İLK MAÇI KOMORLAR'A KARŞI
Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda Komorlar karşısında oynayacak.