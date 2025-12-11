Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi gol! 18 yıl sonra başardı

Attığı golle takımını öne taşıyan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki çıkışını devam ettirdi. Genç oyuncu, Avrupa arenasında çıktığı 5 maçta 4 gole ulaştı ve Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcular arasında özel bir konuma yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu (AA) 18 YIL SONRA TARİHİ PERFORMANS Kerem Aktürkoğlu, Brann karşısında ağları sarsarak Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakaladı. Böylece 18 yıl aradan sonra bu seviyede aynı sayıya ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Bu başarı, hem kişisel kariyerinde hem de Fenerbahçe'nin Avrupa geçmişinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.