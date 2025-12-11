Kerem Aktürkoğlu'ndan tarihi gol! 18 yıl sonra başardı
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç’te Brann Stadı’nda Brann ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleye hızlı bir giriş yaptı ve henüz 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. Milli futbolcu, çok önemli bir istatistiği 18 yıl sonra yakaladı.
Attığı golle takımını öne taşıyan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki çıkışını devam ettirdi. Genç oyuncu, Avrupa arenasında çıktığı 5 maçta 4 gole ulaştı ve Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcular arasında özel bir konuma yükseldi.
18 YIL SONRA TARİHİ PERFORMANS
Kerem Aktürkoğlu, Brann karşısında ağları sarsarak Tuncay Şanlı'nın 2006/07 sezonunda Avrupa Ligi'nde kaydettiği 4 gollük performansını yakaladı. Böylece 18 yıl aradan sonra bu seviyede aynı sayıya ulaşan ilk Türk oyuncu oldu. Bu başarı, hem kişisel kariyerinde hem de Fenerbahçe'nin Avrupa geçmişinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN KEREM AKTÜRKOĞLU PAYLAŞIMI
Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Avrupa futbolunun da dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, genç yıldızla ilgili bir paylaşım yaparak "Guess who?" notunu düştü. Bu paylaşım, oyuncunun turnuvadaki yükselen grafiğini bir kez daha ön plana çıkardı.