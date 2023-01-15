İzmir’de icradan satılık yatırımlık ev

Karşıyaka 1. İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 2 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.03.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir İl, Karşıyaka İlçe, ŞEMİKLER Mahalle/Köy, 9843 Ada, 1 Parsel, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Ana gayrimenkul 14.867 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde blok nizam, asansörlü, 3 blok ve 3 girişli, zemin+8 katlıdır. Bağımsız bölüm parsel ortasında konumlu bloğun orta girişi olan 88 numaralı girişten 5. Normal katta konumludur. Binanın zemin katında kapıcı dairesi ve 2 adet daire, normal katlarında her katında 3 daire bulunmaktadır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın