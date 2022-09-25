Kastamonu İnebolu'da 9 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

İnebolu Satış Memurluğu tarafından Kastamonu'da bulunan 9 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 310 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 20.12.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Aşağıhatıpbağı Mahallesi 421 ada 6 parsel sayılı tapuda dükkan olarak kayıtlı 9,27 m² taşınmaz satışa konudur. Taşınmaza konu tek katlı kagir dükkan, yığma bina tekliğinde, seramik zemin döşemesi ve iç cephe duvarları kağıt kaplıdır, Tavanı sıvalı ve boyalıdır. Dış cephesi tek cepheli olup bitişik nizam yapıdır. Yan parsellerde bulunan yapılara geçiş yapmak amaçlı dükkan içerisinde duvarlarda bölmeler açıldığı görülmüştür. İnebolu ilçe merkezinde bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım kolaydır, özel araçlarla ve toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabilmektedir. Dini tesislere, işyerlerine, bankalar vb. resmi kurumlarla iç içedir. Taşınmaz İnebolu Belediyesi uygulama imar planı içerisinde olup, bitişik nizam üç katlı konut alanı ve kentsel sit alanında bulunmaktadır.

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