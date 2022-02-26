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    • Emlak&OTO
    • 26.02.2022 08:47
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    • 26.02.2022 08:47
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    Gaziantep Şehitkamil'de 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık daire ilanları

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Gaziantep Şehitkamil'de 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

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    Gaziantep İcra Dairesi tarafından Şehitkamil'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 780 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26.04.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:

    Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, 3186 Ada, 2 Parsel, BATIKENT Mahalle/Köy, A Blok 9. Kat 17 Nolu Bağımsız Bölüm 3186 ada 2 parsel üzerine, 3/B yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olan Batmazoğlu Sitesi; A ve B olmak üzere 2 adet bloktan oluşmaktadır. Taşınmazın yer aldığı A Blok, 1 bodrum + zemin + asma + 10 normal kat olmak üzere toplam 12 katlı olarak inşa edilmiştir. A Blokta toplam 20 adet bağımsız bölüm (mesken) mevcuttur.

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    Haberler Emlak&OTO Gaziantep Şehitkamil'de 3+1 daire icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık daire ilanları
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