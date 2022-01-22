İzmir Karşıyaka'da 2+1 daire mahkemeden satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daireler)

T.C. Karşıyaka 1. Satış Memurluğu tarafından Karşıyaka'da 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 170.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte daireye dair detaylar: İzmir ili Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi 45 Ada 19 Parsel 5 katlı A ve B Bloklu 2 adet betonarme Apt. A.Blok Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölüm. Dairenin alanı yaklaşık 60 m2. Dir. Daire 2+1 olup salon, 1 oda salona açık mutfak,banyo+tuvalet, antre, hol balkon bölümlerinde meydana gelmektedir. Sobalı dairedir. Belediye alt ve üst yapı hizmetlerinden istifadelidir. Karşıyaka ana ve alaybey semt çarşısına, Karşıyaka merkezine yakın konumdadır. Alaybey izbanına,Karşıyaka vapur iskelesine yakın konumdadır. Ancak eski, 2+1 zemin kat bir dairedir.



İlana gitmek için tıklayın