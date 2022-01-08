Osmangazi Demirtaş Barbaros'ta 152 metrekare dubleks daire icradan satılıktır

T.C. Bursa 7. İcra Dairesi tarafından Demirtaş Barbaros'taki 152 metrekare dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Bursa İl, Osmangazi İlçe, 706 Ada, 5 Parsel, DEMİRTAŞ Mahalle , Yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden yapılan ölçümlerde 10 nolu bağımsız bölümün katlarının toplam net kullanım alanı 102,20 m², katlarının toplam bürüt kullanım alanı 152,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir.10 Nolu Bağımsız Bölüm Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir.



İlana gitmek için tıklayın