Kırklareli Babaeski'de 3+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Babaeski İcra Dairesi tarafından Babaeski'de bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Kırklareli, Babaeski İlçesi, 9 Ada, 18 Parsel, Kazımdirik Mah., 5 Nolu Bağımsız sayılı taşınmaz tapu kaydı bilgilerine göre, 1.556,00 m2 alanlı olan ana taşınmaz niteliği her birinde sekiz daire bulunan dörder katlı iki adet betonarme bina olan parselde kat mülkiyeti kurulan A blok, 2. normal kat 9/144 arsa paylı, Mesken vasıflı 5 sayılı bağımsızın Hülya Bayar adına kayıtlıdır. Parsel merkezden uzak konumda olup üzerinde 2 blok mevcuttur. 4 katlı olan bloklar çift daireli olup her blokta (8) daire bulunmaktadır.



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