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    • Emlak&OTO
    • 15.11.2021 10:56
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    • 15.11.2021 10:56
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    İstanbul Esenyurt'ta 91,5 metrekare daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Esenyurt'ta 91 metrekare büyüklüğündeki daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da bu fırsat kaçmaz! İcradan satışta...

    Büyükçekmece 2.İcra Dairesi tarafından Esenyurt'ta bulunan 91 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 720 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Residence konum olarak, Fi-Tower, Reyap Hastanesi, Bura Residence ve BP istasyonuna bulunduğu bölgede Nazım Hikmet Bulvarına cepheli olarak yer almaktadır. Bina tüm Residence bir çok sosyal yaşam imkanlarına sahiptir. Taşınmaz, Esenyurt Devlet Hastanesine 650 m, D-100 Karayolu ve Metrobüse 2,5 km mesafede bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım bina önündeki bulvardan rahat yapılmaktadır. Konu bina; 2 Bodrum+ Zemin+17 Normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Blok takribi 5 yıllıktır. (29) Numaralı Daire: Binanın 3. katında ve kuzey doğu ( Nazım Hikmet Bulvarı ) cephesinde köşe konumlu olarak yer almaktadır. Daire daha önce kullanılmış olup halen boş haldedir. Daire;3 adet oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn duş, çamaşır odası, antre, fransız balkon ve geniş teras hacimlerinden oluşmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul Esenyurt'ta 91,5 metrekare daire icradan satışa çıktı
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