Ankara Etimesgut’ta icradan satılık ofis

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 69 metrekare ofis icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ofis için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ofisin satış tarihi 23 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz ofis nitelikli ve ana yapının 2. katında yer almaktadır .Taşınmaz kuzey ve doğu olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre; balkon hariç 67 m² net alanlı olup 1 adet, 4 m² balkon dahil 82 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın yerinde yapılan incelemede; ofis bölümündeki şaftın ofis kullanımına dâhil edildiği, banyo bölümünün wc ve hava bacası bölümlerinde doğru büyütüldüğü, wc bölümünün küçültüldüğü tespit edilmiş olup ofis mevcutta 84 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Yapılan aykırılıklar kat planında işaretlenmiştir. Taşınmaz mevcutta balkon hariç 69 m² net alanlı olup 1 adet, 4 m² balkon dahil 84 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz 2. katta konumlu olup 3 oda, ofis, mutfak, banyo, wc, 1 balkon ve antre-hol alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz bina girişine göre ön ve sağ yan cephede yer almaktadır. Taşınmazın ofis ve oda zeminleri laminant parke kaplı, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar saten boya, kapılar ahşap doğrama ve pencereler pvc doğrama şeklindedir. Mutfak ve antre-hol zeminleri seramik kaplı, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar saten boya, kapılar ahşap doğrama ve pencereler pvc doğrama şeklindedir. Banyo ve wc alanlarında; zeminler seramik, duvar fayans kaplı, tavan plastik boyalı, kapı ahşap doğrama ve pencereler pvc doğrama şeklindedir. Giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmaz keşif anında boştur. Fiili durumu ofistir.

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