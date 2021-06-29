İzmir Kemalpaşa'da 2+1 daire icradan satılıktır! İcradan satılık daire ilanları

Kemalpaşa İcra Dairesi tarafından İzmir Kemalpaşa'da bulunan 97 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10.08.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:



Satılacak taşınmazın Özellikleri: İzmir il, Kemalpaşa ilçe, Ulucak Cumhuriyet mah. 389 ada 31 parsel 3. kat 7. no.lu, 5/38 arsa paylı, 516m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmazda, mesken nitelikli bağımsız bölüm taşınmazın tam payı satılacaktır. Adresi Ulucak Cumhuriyet mah. 9120 sok. no.23 D. Kemalpaşa İzmir olan meskenin kıymeti 300.000,00-TL. ve KDV %1'dir. İmar durumu Parsel ayrık nizam 4 katlı, taks.0,40 kaks1:6 gelişme konut alanındadır. Bina ayrık nizam bahçeli olarak yapılmış, bodrum + 4kattan oluşan , katların her birinde 2 adet daire olarak yapılmış betonarmedir. Yapının çatı arasına imar durumundan farklı olarak çatı katı tarzında 2 bağımsız bölüm şeklinde ilave bölüm yapılmıştır. 2 cephesinde yol olan köşe parseldir. Bina merkezi sistem kat kaloriferli ısıtma sistemlidir. Daire 2 oda, 1 salon, mutfak, hol, banyo, ebeveyn banyo, wc ve 2 balkondan oluşur. Balkon dahil iç net kullanım alanı 97m2dir.



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