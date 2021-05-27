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    • Emlak&OTO
    • 27.05.2021 10:58
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    • 27.05.2021 10:58
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    'da icradan satılık çok ucuza daire! Büyük ilgi çekti

    Uygun fiyata ev, arsa, tarla, dükkan sahibi olmak isteyen vatandaşlar 'nun internet sitesinden satışa çıkarılan icra ilanlarını takip ediyor. Son ilanlar arasında yer alan Altındağ'da 3+1 90 metrekare büyüklüğündeki daireye ilgi büyük oldu.

    Ankara'da icradan satılık çok ucuza daire! Büyük ilgi çekti

    Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Altındağ'da bulunan 3+1 90 metrekare büyüklüğündeki ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan ev için 170 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 10 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Ankara İl, Altındağ İlçe, 22696 Ada, 8 Parsel, KARAPÜRÇEK Mahalle, Zemin Kat, 3 B.B. Nolu Konut. Ana bina 2 bodrum kat + zemin + 3 normal kat + çatı arası katlıdır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Asansör ve açık otopark vardır. 3 nolu konut kuzey, güney ve doğu olmak üzere 3 cephelidir. 90 m² net, 110 m² brüttür. İç mekan olarak yapılı ve bakımlıdır. 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 1 balkon, hol, kiler ve antre bölümlüdür. Salonda ve odalarda zeminler laminant parke, mutfak zemini seramik, salon, oda ve mutfakta tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar plastik boya, kapılar ahşap, pencere doğramaları pvc dir. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan plastik, kapı ahşap, pencere pvc doğrama şeklindedir. Giriş kapısı çelik kapıdır. Mal sahibi kullanmaktadır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Ankara'da icradan satılık çok ucuza daire! Büyük ilgi çekti