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    • Emlak&OTO
    • 23.02.2021 09:09
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    • 23.02.2021 09:09
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    Yeni Mahalle'de 100 metrekare daire icradan satılacak

    'na ait internet sitesi üzerinden icradan satılık ev, arsa, araç ilanlarına yenileri eklendi. 'te bulunan Yeni Mahalle'de 100 m² daire icradan satılığa çıkartıldı.

    100 metrekare daire icradan satılığa çıkartıldı

    'in ilçelerinden 'te Yeni Mahalle'de bulunan 100 m² daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 140 bin lira muhammen bedel belirlendi.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.

    Daireye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

    Taşınmaz tapu kaydında Bilecik ili Bozüyük ilçesi Yeni Mah. 454 ada 9 parselde kayıtlı 422 m2 ana taşınmaz üzerinde zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm taşınmazdır. Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, 4 Eylül Mahallesi, 851 Sokak, No:12 / 1 posta adresinde konumludur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği market benzeri ticari birimler ve okul gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta-üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet amaçlı tercih edilmektedir. Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık ikiz nizam, 5 kat, ön bahçe 5m. yan bahçe 3m. Taks:0.40, Kaks:2.00, konut yapı adasında kaldığı belirtilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO Bilecik Bozüyük Yeni Mahalle'de 100 metrekare daire icradan satılacak