Bilecik'in ilçelerinden Bozüyük'te Yeni Mahalle'de bulunan 100 m² daire icradan satışa çıkarıldı. Daireye 140 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, daireye ilişkin detaylı bilgilere de yer verildi.



Daireye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:



Taşınmaz tapu kaydında Bilecik ili Bozüyük ilçesi Yeni Mah. 454 ada 9 parselde kayıtlı 422 m2 ana taşınmaz üzerinde zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm taşınmazdır. Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, 4 Eylül Mahallesi, 851 Sokak, No:12 / 1 posta adresinde konumludur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği market benzeri ticari birimler ve okul gibi ihtiyaçlar yakın mesafeden karşılanabilmektedir. Bölge orta-üst düzey gelir grubuna sahip toplum kesimlerince ikamet amaçlı tercih edilmektedir. Bozüyük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık ikiz nizam, 5 kat, ön bahçe 5m. yan bahçe 3m. Taks:0.40, Kaks:2.00, konut yapı adasında kaldığı belirtilmiştir.



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