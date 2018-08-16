İNDER: Acilen TL’ye dönmeliyiz

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü temsilcilerinin malzeme alışı ve konut satışındaki tüm para birimlerini TL'ye çevirmesi gerektiğini belirterek, "İthal malzemelerin yerine yerli malzeme kullanmalıyız. Mali yapımızı korumak için döviz cinsinden borçları TL'ye çevirmeliyiz" dedi.
İNŞAATA ÖZEL KGF
Sektörün dayanıklılığı ve gücünün korunması için mali çözümleri içeren kısa vadeli adımlar atması gerektiğini ifade eden Durbakayım, nakit sıkışıklığı için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devreye alınmasını önerdi. Durbakayım, şunları söyledi: "Sadece konut sektörüne özel 6-7 milyar liralık KGF paketinin veya mevcut KGF paketi içinden sektöre kullandırılmak üzere bir miktarın ivedilikle devreye alınması gerekir. Ayrıca konut kredisi faiz oranlarının kamu ve inşaat firmaları tarafından sübvanse edilerek aylık yüzde 1'in altına indirilmesi için çok acil bir hamle yapılması gerektiğini düşünüyoruz." Durbakayım, yabancıya satışta ise vatandaşlık için gerekli olan 1 milyon dolarlık konut satışı şartındaki miktarın daha az ve TL bazında olması gerektiğini vurguladı.
İNŞAATA ÖZEL KGF
Sektörün dayanıklılığı ve gücünün korunması için mali çözümleri içeren kısa vadeli adımlar atması gerektiğini ifade eden Durbakayım, nakit sıkışıklığı için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devreye alınmasını önerdi. Durbakayım, şunları söyledi: "Sadece konut sektörüne özel 6-7 milyar liralık KGF paketinin veya mevcut KGF paketi içinden sektöre kullandırılmak üzere bir miktarın ivedilikle devreye alınması gerekir. Ayrıca konut kredisi faiz oranlarının kamu ve inşaat firmaları tarafından sübvanse edilerek aylık yüzde 1'in altına indirilmesi için çok acil bir hamle yapılması gerektiğini düşünüyoruz." Durbakayım, yabancıya satışta ise vatandaşlık için gerekli olan 1 milyon dolarlık konut satışı şartındaki miktarın daha az ve TL bazında olması gerektiğini vurguladı.
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