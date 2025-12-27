Akıllı teknolojiyle yüzde 99 tasarruf

Akıllı tarım çözümleri, hassas tarım uygulamaları ve tarımda yapay zeka kullanımı, iklim değişikliği ve kuraklığın tarım sektöründe neden olduğu zararları azaltma noktasında çiftçilerin en büyük yardımcısı oluyor. Tarımda su ve gübrenin verimli ve etkili kullanımı için yeni bir teknoloji geliştiren çiftçi ve Agromini adlı şirketin kurucusu Sabri Bozkurt, uzaktan yönetilebilen araçlar, oluşturulan bilgi sistemi ve yapay zeka destekli makineler gibi dijital tarım uygulamalarının daha az su ve gübre kullanımına olanak sağladığını söyledi. Sistemin hem işçilik maliyetlerini düşürdüğünü hem de karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasına katkı sunduğunu işaret eden Bozkurt, "Yüzde 60 su tasarrufu, yüzde 60 da gübre tasarrufu sağlıyorsunuz ve özellikle sadece bu sistem özelinde, enerjiden de yüzde 99'a varan bir tasarruf elde edebilirsiniz. Çok düşük enerji tüketimleri ile birlikte bu sistemi çalıştırıyoruz" şeklinde konuştu.