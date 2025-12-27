Akıllı teknolojiyle yüzde 99 tasarruf
Girişimci ve çiftçi Sabri Bozkurt, geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı sulama ve gübreleme sistemiyle tarımsal sulamada ve gübre kullanımında yüzde 60, enerji tüketimindeyse yüzde 99’a varan oranda tasarruf sağladıklarını belirtti.
Akıllı tarım çözümleri, hassas tarım uygulamaları ve tarımda yapay zeka kullanımı, iklim değişikliği ve kuraklığın tarım sektöründe neden olduğu zararları azaltma noktasında çiftçilerin en büyük yardımcısı oluyor. Tarımda su ve gübrenin verimli ve etkili kullanımı için yeni bir teknoloji geliştiren çiftçi ve Agromini adlı şirketin kurucusu Sabri Bozkurt, uzaktan yönetilebilen araçlar, oluşturulan bilgi sistemi ve yapay zeka destekli makineler gibi dijital tarım uygulamalarının daha az su ve gübre kullanımına olanak sağladığını söyledi. Sistemin hem işçilik maliyetlerini düşürdüğünü hem de karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasına katkı sunduğunu işaret eden Bozkurt, "Yüzde 60 su tasarrufu, yüzde 60 da gübre tasarrufu sağlıyorsunuz ve özellikle sadece bu sistem özelinde, enerjiden de yüzde 99'a varan bir tasarruf elde edebilirsiniz. Çok düşük enerji tüketimleri ile birlikte bu sistemi çalıştırıyoruz" şeklinde konuştu.
Akıllı tarımı, veriye dayalı yapılan üretim şekli olarak tanımlayan Bozkurt, "Veriyi görüyorsunuz ve bitkinin ihtiyacını orada reel olarak sensörlerden, birçok istasyondan, bir otomasyon altyapısından görerek işletmenizi ona göre yönetiyorsunuz, bitkinin ihtiyaçlarını ona göre belirliyorsunuz ve akıllı tarım teknolojilerinde periyodik olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Sistem, veriye göre ne yapmanız gerektiğini size söylüyor" dedi.
İLK DENEME BAHÇEDE
Uzun yıllar otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra bu sektördeki robotları yöneten, arabaları üreten sistemleri tarıma entegre ederek akıllı tarım teknolojileri geliştirmeye başladığını anlatan Bozkurt, sistemin ilk denemelerini yaban mersini yetiştirdikleri 50 dönümlük aile bahçelerinde yaptığını ve aldığı olumlu sonuçlar doğrultusunda da bunu işe dönüştürdüğünü aktardı.
'5.0'A GEÇECEĞİZ'
Bozkurt, geliştirdiği akıllı tarım sistemi hakkında şu bilgileri paylaştı: "Yapay zeka tabanlı bir teknoloji. Sadece otonom değil, sulama yönetimi, gübreleme zamanları gibi birçok noktada birçok şeye kendisi karar verebilen bir yazılıma sahibiz. Burada yapay zeka algoritmaları var.
Yani kendi kendine öğrenebiliyor ve oluşturduğu algoritmalarla özellikle su tüketimi ve gübre sarfiyatıyla ilgili süreçleri yönetebiliyor.
İlk etapta onları devreye aldık ama önümüzdeki yıllarda gerçekten bitkinin ihtiyacına göre yani bitki ne hissediyorsa ona karar verebilen bir yazılıma dönüşecek. O zaman da tarım 5.0'a geçeceğiz."