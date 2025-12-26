PODCAST CANLI YAYIN

Finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl uzatıldı

Şirket kredilerinde finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi 28 Aralık’tan itibaren iki yıl uzatıldı.

Şirketlere bankacılık kanunu kapsamında kullandırılan kredilerde finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi 28 Aralık'tan itibaren iki yıl uzatıldı. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç olmak üzere çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu bulunan tüm ticari işletmeler finansal yeniden yapılandırma kapsamında başvuru yapabiliyor. Talep edilen yapılandırmaya ilişkin ayrıntılı ödeme planı ve nakit akışını içeren fizibilite raporu hazırlandıktan sonra çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvuru gerçekleştiriliyor.

