Köprü ve otoyollara yeni yıl tarifesi! Ücretler yeni yılda yüzde 25 artacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollarda ücretlerin yeni yılda yeniden değerleme oranında (yüzde 25.49) artırılmasının planlandığını bildirdi. Otoyolların yaklaşık yarısının KGM tarafından işletildiğini belirten Uraloğlu, "Diğer yapişlet- devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız" diye konuştu.

