Bankalardan yasa dışı bahis uyarısı! Kart iptali ve hapis cezası gündemde

Bazı bankalar, yasa dışı bahis konusunda müşterilerine mesaj yollamaya başladı. Hukuki ve cezai risklere karşı uyardı

Yasa dışı bahis ve kumar operasyonları gündemdeki tazeliğini korurken, bazı bankalar son günlerde müşterilerine SMS ve mobil uygulama üzerinden ilettikleri mesajlarda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı işlemlere karşı hesap ve kart güvenliğine dikkati çekti. Mesajlarda yasa dışı bahis ve kumar oynatmanın, oynanmasına aracılık etmenin veya bu faaliyetlere imkân sağlamanın suç olduğu hatırlatıldı. Bilgilendirmede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na da atıf yapılarak, banka kartlarının yasa dışı bahis sitelerine para aktarımında kullanıldığının tespiti halinde kartların iptal edileceği belirtildi.

HAPİS CEZASI GELEBİLİR
Bankalar ayrıca, bir kişinin kendi adına açılmış banka hesabını başkası adına kullanması ya da bu tür işlemlere aracılık etmesi halinde, durumun işlem öncesinde yazılı olarak bankaya bildirilmemesi durumunda hapis cezasıyla karşılaşılabileceği uyarısında da bulundu. Mesajlarda, doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun hesap sahibine ait olacağı da vurgulandı.

