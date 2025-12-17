Türkiye biyobilim yatırım fonu kuruluyor: 100 milyar dolarlık hamle

PODCAST CANLI YAYIN

İş Bankası'nın iştiraki olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ve uluslararası alanda tanınmış sağlık yatırımları şirketi BioScience Managers (BSM), "Türkiye BiyoBilim Yatırım Fonu"nu oluşturmak üzere güçlerini birleştirdi. Türkiye'nin biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanındaki potansiyelini küresel sermaye ile buluşturmayı hedefleyen yeni ve iddialı bir yatırım fonu hayata geçiriliyor.

İş Bankası'nın iştiraki olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi ve uluslararası alanda tanınmış sağlık yatırımları şirketi BioScience Managers (BSM), "Türkiye BiyoBilim Yatırım Fonu"nu oluşturmak üzere güçlerini birleştirdi. Türkiye'nin biyoteknoloji ve yaşam bilimleri alanındaki potansiyelini küresel sermaye ile buluşturmayı hedefleyen yeni ve iddialı bir yatırım fonu hayata geçiriliyor. Bu stratejik ortaklık, Türkiye'de doğan, yurt dışında yaşayan Türkler tarafından geliştirilen veya Türkiye ile ilişkili olan yenilikçi teknolojilere odaklanarak, yerel içgörüyü uluslararası deneyimle harmanlamayı amaçlıyor. Fonun temel hedefi, sağlık hizmetlerini dönüştürecek bilim ve teknolojileri finanse etmek ve bu girişimlerin küresel pazarlarda rekabet edebilmesini sağlamak olarak belirlendi. 2026 yılının ilk çeyreğinde kapanışının yapılması planlanan fonun hedef büyüklüğü 100 milyon ABD Doları olarak açıklandı.

12 GİRİŞİME YATIRIM PLANI
İlk kapanış alt limitinin 50 milyon dolar olarak belirlendiği fonda, yatırım yapılacak şirket başına 5 ila 10 milyon dolar arasında bir başlangıç sermayesi sağlanması öngörülüyor. Fon, toplamda 10 ila 12 girişime yatırım yapmayı ve şirket başına maksimum yüzde 20 hisse almayı planlıyor. Yatırım hedefinde ise geliştirme ve ticarileşme aşamasındaki girişimler ile kavram kanıtı güçlü olan erken ve orta büyüme evresindeki şirketler yer alıyor. Fonun süresi, iki adet birer yıllık uzatma opsiyonuyla birlikte toplam 10 yıl olarak kurgulandı. Türkiye'nin düşük geliştirme maliyetleri, stratejik konumu, güçlü devlet teşvikleri ve henüz keşfedilmemiş yenilikçi potansiyeli, bu fonun Türkiye'yi cazip bir yatırım merkezi olarak görmesindeki en büyük etkenler olarak sıralanıyor.

