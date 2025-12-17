Tarih farkına yasa önerisi: Özel rapor açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan emeklilik başvuruları arasında oluşan maaş farkıyla ilgili hazırladığı "Başvuru Tarihine Göre İşçi Emekli Aylıklarındaki Farklar" özel raporu açıklandı. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, raporun yalnızca emeklilik başvuru tarihleri farklı, bunun dışında prim gün sayıları, kazancı ve sigortalılık süreleri gibi tüm yasal koşulları aynı olan işçi statüsündeki sigortalılar arasında ortaya çıkan emekli aylıklarındaki farklarını konu aldığını söyledi. Akarca, "Emekli aylıklarının bir önceki yıl bağlanan aylıklardan daha düşük olmamasına ilişkin yasal düzenlemenin varlığı elzemdir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN