Mali disiplinden taviz vermeden... ‘Çalışanın ve Emeklinin her zaman yanında olduk’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde temel önceliklerinin "kazanımları kalıcı hale getirmek, yapısal dönüşümü hızlandırmak ve Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelini yukarıya taşıyacak reformlar hayata geçirmek" olduğunu söyledi. Çalışanların ve emeklilerin hep yanında olduklarını dile getiren Şimşek, mali disiplinden taviz vermeden, sosyal hassasiyetleri gözeterek yatırımı ve üretimi destekleyeceklerini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönemde temel önceliklerinin "kazanımları kalıcı hale getirmek, yapısal dönüşümü hızlandırmak ve Türkiye'nin uzun vadeli büyüme potansiyelini yukarıya taşıyacak reformlar hayata geçirmek" olduğunu söyledi. Çalışanların ve emeklilerin hep yanında olduklarını dile getiren Şimşek, mali disiplinden taviz vermeden, sosyal hassasiyetleri gözeterek yatırımı ve üretimi destekleyeceklerini kaydetti. Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken şu mesajları verdi:

KİRA ARTIŞI SINIRLANACAK: Sosyal konut projeleri ve deprem konutlarının tamamlanmasıyla kira artışı sınırlanacak.

BÜTÇE DİSİPLİNİ SÜRECEK: Mali disiplini tesis ettik ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Harcamalarda sıkı duruşumuzu koruyoruz. Bu sene de bütçe ödeneklerinin altında bir gerçekleşme bekliyoruz.

VERGİ BORÇLARI SİLİNEMEZ: Vergi borçları yasal düzenleme dışında silinemez.

SOSYAL YARDIMLARA TEK ÇATI: Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile mevcut sosyal yardım programlarını tek bir çatı altında topluyoruz. Bu çerçevede, işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026 yılında başlatılmasını öngörüyoruz.

ÇALIŞAN ZAMLARI: Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk. 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında 238 dolardan 1.183 dolara çıktı. 2002'de 184 lira olan asgari ücret reel olarak yüzde 203 arttı. Dolar bazında ise 112'den 518 dolara çıktı.

Şimşek, "Asgari ücret istisnası nedeniyle alınmayan 1 trilyon 92 milyar lira vergi tutarı 2026 vergi harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturmakta" dedi.

