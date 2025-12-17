Gayrimenkulde rekor yolda! Yıllık konut satışında zirve bekleniyor

Gayrimenkul sektörü bu yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde konut satışları Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak gerçekleşti. Aralık ayında 65 bin konut bile satılırsa, 2020 yılındaki 1 milyon 499 bin 316 adetlik yıllık satış rekoru kırılacağı görüldü. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 azalarak 21 bin 499 oldu. Ocak- Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yüzde 53.5 artarak 207 bin 519 oldu.

