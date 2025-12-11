Türkler küresel sahnede yerini alıyor!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ana misyonlarının Türkiye'ye yatırım çekmek olduğunu vurgulayarak, 2015'ten bu yana Türkiye'de başarılı bir ekosistem oluşturmak için girişimcilik ekosistemiyle etkileşim halinde olduklarını söyledi. Take Off İstanbul'un amiral gemisi etkinliklerinden olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, "Her yıl girişimcilik ekosistemine sermaye kazandırmak için Take Off etkinliğini düzenliyoruz. Başka bir misyonumuz daha var, Türk girişimlerini küresel sahneye, küresel arenaya taşıyoruz" diye konuştu.

