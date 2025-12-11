Türk Devletleri’nden Hazar çıkışı!

Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları, İstanbul'da bir araya geldi. Buluşmaya ev sahipliği yapan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk dünyasına 'Hazar' teklifinde bulundu. 'Yeşil Enerji Koridoru' projesinin önemine işaret eden Bayraktar, "Biz bu konuda Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. Hazar'ın doğusundaki hidrokarbon kaynaklarını da Hazar'ın batısına taşımak gerektiğine işaret eden Bakan Bayraktar, "30 yıllık hayalimiz olan Hazar Geçişli Boru Hattı'yla Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik" diye konuştu.

