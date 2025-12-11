SGK’dan sağlıkta dev artış! 110 milyar liralık iyileşme sağlanacak

Ödeme gücü bulunmayan vatandaşların GSS borçlarının ödenmesi amacıyla SGK, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödediği bedellerde 2026 yılı için 110 milyar liralık iyileşme sağladığını duyurdu. SGK, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödediği bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödediği bedellere yüzde 10-85 arası artış yaptı. Yoğun bakım tedavi bedelleri yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedelleri yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedelleri yüzde 35 arttı.

