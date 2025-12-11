PODCAST CANLI YAYIN

Girişimciye her aşamada destek: Türkiye'ye yatırımcı akını başladı

Türkiye’de yükselen teknoloji girişimciliğinin dünyada yankı uyandırdığını söyleyen Bakan Kacır, ‘Startupların kesintisiz yolculuğunda desteklerimizi, ekosistemle ilk temastan şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz’ dedi

Bölgenin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan Take Off İstanbul, 8'inci kez kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde gerçekleştirilen zirve, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim ile 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getirdi. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimci desteklerine yönelik çalışmalarının bitmeyeceğini belirterek, "Startupların kesintisiz yolculuğunda desteklerimizi, ekosistemle ilk temastan şirket kuruluşuna, sürdürülebilir büyümeye ve şirketin küresel ölçeğe ulaştığı ana kadar genişletiyoruz. Girişim sermayesi fonlarının ekosistemimize katılımını genişleten yatırımcı dostu düzenlemeler getirmeye devam edeceğiz. Biyoteknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında sektöre odaklı fonlar başlatacağız" dedi.

AR-GE'YE 20 MİLYAR DOLAR

Kacır, son 22 yılda Türkiye'nin hemen her alanda önemli mesafe kat ettiğini belirterek, mal ihracatının 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yükseldiğini, imalat katma değerinde dünyada 21'inci sıradan 14'üncü sıraya gelindiğini anlattı. Sanayideki bu ivmenin devam edeceğinden emin olduklarını dile getiren Kacır, "Güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı oluşturduk. Türkiye'nin yıllık Ar-Ge harcamalarını 1.2 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardık" diye konuştu.

BAŞARI HİKAYELERİ ARTACAK

TOGG'un Türkiye'de 80 binden fazla satışa ulaştığını kaydeden Kacır, "Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek teknoloji basamaklarını daha da yukarı çıkabilmesi için bu tür başarı hikayelerini birçok alanda çoğaltmaktır" dedi. Kacır, Take Off İstanbul'un 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim ile 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin teknoloji alanında elde ettiği kazanımların dünyada ne kadar yankı getirdiğinin ispatı niteliğinde. Türkiye'nin kendi unicornları, turcornları var. Bunlar da dünyada yankı buluyor, ses getiriyor" diye konuştu.

