Engellilerde ÖTV farkı! 2024’te alınan araçların yüzde 40’ı muafiyetli

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, "2024 yılında sıfır olarak alınan araçların yüzde 40'ı ÖTV muafiyetine maruz" diye konuştu. Yalçın, kuruma engelli hakları kapsamında 2025 yılı 25 Kasım itibarıyla 360, 2013'ten 25 Kasım 2025'e kadar ise yaklaşık 3 bin şikâyet başvurusu yapıldığını söyledi. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Küçükevciloğlu da 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla 91 bin 404 kişinin sürekli iş göremezlik geliri aldığını söyledi.

