Elektrikli otomobil pazarının lideri TOGG

Bu yılın ilk 11 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.96 artarak 938 bin 177 oldu. Aynı dönemde elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 166 bin 665'e yükselirken, geçen yıl bu rakam 83 bin 298 olmuştu. Böylece elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkmış oldu. Marka bazında araç satışlarında ise 31 bin 715 satışla Togg zirveye adını yazdırdı. Onu, 29 bin 955'le Tesla izlerken, BYD 17 bin 639 satışla üçüncü sırada yer aldı.

TEK BAŞINA % 20 PAY ALDI

Listenin ilk 3 sırasındaki markalar, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47.5'ini oluşturdu. Bu dönemde Togg ise tek başına yaklaşık yüzde 20'lik pazar payı elde etti. Togg, geçen ay da 4 bin 235 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında ilk sırayı aldı.