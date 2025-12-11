Bakan Yumaklı’dan su yatırımı müjdesi! 2026’da 290 tesis hizmete girecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '2026'da su alanında 290 tesis hizmete alınacak. Bütçemizde en büyük pay yine su yatırımlarına ayrılacak" dedi. Kayıpkaçak oranlarınnın düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "İzmir Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun neredeyse barajdan çıkan kadarı şebekede kayboluyor. Ankara'da kayıp-kaçak oranı yüzde 39. Birçok ilde tablo bundan çok farklı değil" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN