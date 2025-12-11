31 il ihracatta 1 milyar doları aştı!

Türkiye'de, Ocak-Kasım döneminde 31 ilin ihracatı, 1 milyar doların üzerine çıkarken, 45 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 459 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'u, yüzde 14.3 artış ve 2 milyar 882 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 6.4 artış ve 1 milyar 824 milyon dolarla Bursa takip etti.

